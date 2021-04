Exclusif. Au Maroc, l’ex-ministre Moncef Belkhayat se débarrasse des produits d’hygiène de maison

Le liquide vaisselle, le liquide lessive, eau de javel…, ne font plus l’affaire ou n’intéressent plus l’ex-ministre de la Jeunesse et des sports Moncef Belkhayat également élu de la région de Casablanca-Settat au nom du RNI, parti que préside Aziz Akhannouch.

Selon nos sources, Moncef Belkhayat cherche actuellement à se débarrasser de la marque Forza (spécialiste de l’hygiène de maison) de sa holding Dislog Industries.

Cette cession en chantier concerne aussi bien tous ce qui a trait à la propriété industrielle et intellectuelle ainsi que les droits de distribution et de commercialisation.

Et d’après le cautionnement qu’exige Dislog, Moncef Belkhayat compte conclure une bonne affaire.

En effet, pour être candidat éligible à reprendre la marque Forza, Dislog Indutries demande une caution de 100.000 dirhams.