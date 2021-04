Exclusif. Augmentation de capital de plus de 323 millions de dirhams chez OCP Hospitality

OCP Hospitality, filiale du géant marocain et international des phosphates, enchaîne toujours les augmentations de capital. La dernière en date a été actée par le Conseil d’administration du 18 mars et enregistrée au tribunal de commerce de Casablanca. Et elle ne porte pas sur des miettes: il s’agit d’une augmentation de plus de 323 millions de dirhams et l’émission de plus 3,2 millions de nouvelles actions. De ce fait, le capital social d’OCP Hospitality dépasse 1,7 milliard de dirhams.

OCP Hospitality, via le Fonds national hôtelier, participe à la gestion de grands projets touristiques comme l’hôtel Mamounia à Marrakech, le Palais Jamaï à Fès, le Michlifen et son golf à Ifrane ou alors le Marchica Lagoon Resort à Nador Dans ce fonds la filiale du groupe que dirige Mostafa Terrab est associée à l’ONCF et au Fonds Hassan II.

Ayant changé de nom en janvier 2020, OCP Hospitality a commencé par une augmentation de capital de 1 milliard de dirhams avant une deuxième augmentation en juin de la même année (350 millions DH) et une troisième de l’ordre de 50 millions DH.