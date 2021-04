Exclusif. dans une totale discrétion le Maroc blinde ses Forces auxiliaires

Dans un discrétion totale, le Maroc a entrepris une grande révision de la logistique de ses Forces auxiliaires (FA). Nos sources indiquent qu’une délégation de hauts gradés des FA a sillonné dernièrement les grandes positions (casernes et postes avancés) pour remettre de nouveaux équipements et récupérer les vétustes dont des armes, des véhicules et du matériel d’intervention.

Cette opération a concerné aussi bien la Zone Sud, qui couvre le Sahara Occidental, que la Zone Nord. Les Forces auxiliaires, fortes de plusieurs dizaines de milliers d’hommes, est sous la double tutelle du ministère de l’Intérieur et des FAR. Elles sont dirigées par deux hauts gradés des FAR: le colonel-major Mustapha Hdioud pour la Zone Sud et le général de brigade Khaled Jabrane pour la Zone Nord.

En plus du maintien de l’ordre, elles apportent une précieuse contribution dans la surveillance des frontières et sont appelées en renfort en cas de conflit. C’est à ce titre qu’elles ont participé aux batailles qui opposaient l’armée marocaine aux séparatistes du Polisario.