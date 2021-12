Exclusif. Des centaines d’Américains et d’Israéliens attendus à Marrakech pour une méga-fête de mariage

La région de Marrakech confirme sa nouvelle réputation de lieu idéal, de par sa nature et ses infrastructures, pour l’organisation de mariages de rêves qui feraient pâlir ceux des Milles et une nuits. Maghreb-Intelligence apprend de ses sources qu’une méga-fête de mariage, entre israéliens, va être organisée à Agafay, commune rurale aux paysages féeriques à 30 kilomètres de la ville ocre.

Cette fête sera organisée entre les 2 et 3 janvier 2022 et y sont conviés des centaines d’invités qui vont arriver des États-Unis, d’Israël et d’autres pays. Mais comment serait-ce possible au moment où le ciel marocain est verrouillé et que les vols sont interdits?

Élémentaire!, dirait l’autre. Les convives vont arriver, et repartir, à bord de jets privés ayant déjà reçu l’aval des autorités marocaines.

Mieux encore. Selon nos sources, des instructions ont été données en haut lieu pour assurer la sécurité des mariés et des invités avec le déploiement de centaines de policiers et de gendarmes qui sont déjà sur place et qui y resteront jusqu’à la fin des cérémonies.

D’ailleurs, les habitants de la commune rurale d’Agafay ont été surpris ces derniers jours par la cadence des travaux de réhabilitation et d’embellissement des chaussées y menant.