Exclusif. « Double solde », le cadeau de fin d’année de Mohammed VI aux militaires basés près de la frontière algérienne

Très bonne nouvelle pour les éléments des Forces armées royales (FAR) affectés dans la zone frontalière avec l’Algérie au Sahara Oriental. Selon les sources de Maghreb-Intelligence, le roi Mohammed VI, chef des armées, a donné l’ordre de faire bénéficier ces militaires, tous grades confondus, du même traitement (salaires) que ceux stationnés dans les zones du Sahara Occidental.

Cela se traduit, dans le jargon la «double solde» en plus d’une prime dite de ravitaillement. Nos sources affirment que ces primes seront versées avec le salaire du mois de janvier 2022. Sauf que, il faut le préciser, une «double solde» n’équivaut pas à un double salaire net, mais à une substantielle majoration du salaire de base.

Depuis quelques années, et sur instructions royales, les FAR ont déménagé leurs casernes et bases situées en milieu urbain pour les installer dans la périphérie des villes. Cela s’est traduit, entre autres, par la constriction d’une vingtaine de casernes le long des frontières du Maroc avec l’Algérie.