Exclusif. La CDG refile les Hôtels Mahd Salam à sa filiale Madaëf

Les Hôtels Mahd Salam tombent officiellement dans l’escarcelle de Madaëf, filiale de la Caisse de dépôts et de gestion (CDG), apprend Maghreb-Intelligence de sources informées.

Suite à une opération de fusion-absorption, Madaëf aura désormais en charge la gestion des trois hôtels situés respectivement à Erfoud et à Zagora: Riad Salam et Salam Erfoud en plus de Salam Zagora.

Relevant jusque-là de la CDG, la société Hôtels Mahd Salam, capitalisée à plus de 2 milliards de dirhams et ayant son siège social à Casablanca, est dissoute. Madaëf, elle-même filiale de la CDG, se trouve ainsi responsable de la gestion de près de 20 hôtels à travers tout le Maroc.

Hôtels Mahd Salam, pour rappel, a fait l’objet d’une acquisition de la CDG auprès du Crédit hôtelier et immobilier (CIH) via un échange de participations.