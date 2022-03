Exclusif. La Pologne prépare l’ouverture d’un consulat général à Laâyoune

Les diplomaties polonaise et marocaine s’attellent à la préparation d’un événement de grande envergure et qui aura de sérieuses répercussions pour le Maroc et le conflit du Sahara.

D’après des sources informées, la Pologne a décidé d’ouvrir prochainement un consulat général à Laâyoune, chef-lieu du Sahara Occidental.

Les préparatifs pour cette ouverture se déroulent depuis plusieurs mois avec l’échange de visites de diplomates dans les deux sens. Selon nos sources, la Pologne est intéressée par les opportunités d’investissement au Sahara. Dans ce sens, plusieurs délégations d’hommes d’affaires de ce pays ont effectué une série de missions de prospection dans des villes du Sahara et surtout à Laâyoune et Dakhla.

Avec l’ouverture d’un consulat général de la Pologne à Laâyoune, ce sera une première pour un pays européen et dans un contexte où le plan d’autonomie avancé par le Maroc gagne de nouveaux alliés. Il y a quelques jours, et pour tourner la page de sa brouille avec Rabat, Madrid s’est clairement rangée derrière ce plan, suscitant l’ire de l’Algérie et du Polisario.

A Laâyoune et Dakhla, on compte plus d’une vingtaine de chancelleries étrangères appartenant à des pays arabes et africains alliés du Maroc.