Exclusif. La retraite dorée de Mohamed Benchaaboun, ex-patron de la BCP et actuel argentier du royaume

Des ministres, et ils sont plusieurs, perdent gros quand, quand de hauts responsables d’entreprises, ils sont appelés à assumer des fonctions gouvernementales avec la lourde responsabilité que cela entraîne. Mais cela n’a guère été le cas pour Mohamed Benchaaboun, qui, du jour au lendemain, est devenu militant RNI et ministre de l’Economie et des Finances (en plus de la Fonction publique lors du dernier remaniement).

Selon des sources fiables, l’argentier du royaume, 58 ans au compteur et PDG du Groupe Banque populaire depuis 2008, a bénéficié d’une bonne retraite anticipée avec, à la clé, une prime de départ de plusieurs millions de dirhams. Donc, il ne risque pas d’avoir trop de problèmes de liquidités contrairement au Maroc qui vit une véritable crise économique ces derniers temps.