Exclusif. La société Omnidata de Khalid El Hariry va retaper le système BADR de la Douane

La société Omnidata, fondée dans les années 1980 par le duo Said Rkaibi et Khalid El Hariry (propriétaire du magazine TelQuel) continue de faire de bonnes affaires avec les établissements et administrations publics marocains.

Le 17 octobre l’Administration des Douanes et Impôts indirects (ADII) a officiellement chargé Omnishore (Filiale d’Omnidata) de lui assurer l’assistance technique pour le développement informatique des évolutions du système BADR (Base Automatisée des Douanes en Réseau). Omnidata, pour cette mission, va empocher 8,7 millions de dirhams. BADR est un système de dédouanement en ligne des marchandises au Maroc que ce soit à l’importation ou à l’exportation.

Selon ADII, il a été conçu pour prendre en charge la totalité des procédures douanières et vise à assurer une meilleure maîtrise de la gestion et une plus grande efficacité des contrôles des opérations de dédouanement. Il constitue le pilier sur lequel s’appuie le concept de dédouanement électronique. Omnishore est une filiale du groupe Omnidata spécialisée dans le développement de logiciels.