Exclusif. L’armée marocaine prépare de nouvelles tenues et «fiche» ses fournisseurs

L’armée marocaine (Forces armées royales) sera dotée prochainement de nouvelles tenues. Selon des documents consultés par nos soins, il s’agira d’un nouveau look essentiellement pour les tenues de combat bariolées, les parkas bariolées et les brodequins de marche. Pour préparer cette nouvelle mue, les FAR sont en train de mettre à jour leur fichier fournisseurs en matière de textile et d’habillement et appellent les prestataires intéressés par ses marchés restreints de déposer leurs dossiers complets auprès des services de l’Etat-Major. Les dossiers en question seront minutieusement examinés avant d’arrêter la liste finale.

De leur côté, les fournisseurs retenus s’engagent à une stricte confidentialité autour des informations et données concernant les marchés de l’armée.