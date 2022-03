Exclusif. « Le Frêne », dernier né du groupe Dislog de Moncef Belkhayat

Le groupe Dislog, leader de la distribution au Maroc et ailleurs, qui appartient à l’ancien ministre de la jeunesse Moncef Belkhayat, n’arrête de faire des petits. Le dernier de la famille est né début de ce mois de février 2022 et s’appelle « Le Frêne », une société dédiée à la promotion immobilière avec comme associé unique la Dislog Real Estate, soit le pôle immobilier et patrimoine de Dislog que dirige Réda Qermane. D’ailleurs, c’est le même Réda Qermane qui a été désigné pour diriger cette nouvelle entité à petit capital social (10.000 dirhams) et qui est basée à la zone industrielle Ouled Saleh dans la banlieue Casablancaise.

Début de ce mois, nous écrivions que que H&S Invest Holding de la famille Belkhayat avait franchi une étape décisive dans la perspective de son entrée en bourse. H&S Invest Holding avait annoncé avoir acquis le laboratoire pharmaceutique Kosmopharm avec l’aval du Conseil de la concurrence.

H&S Invest a également annoncé la fusion entre Dislog et Dislog Industries. Cette opération a pour objectif de réorganiser les métiers business et industrie du groupe autour trois pôles à savoir: produits alimentaires, produits d’entretien ménagers et personnel et santé. Les structures Dislog et Dislog Industries consolidées prévoient de réaliser en 2022 un flux financier de 3 Milliards de dirhams.