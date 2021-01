Exclusif : le général à la retraite Nourredine Mekri remplace officiellement le général-major Mohamed Bouzit à la tête de la DDSE

Rebondissement dans le jeu de chaises musicales qui a lieu depuis des années à la tête des renseignements algériens. Le chef d’état-major de l’ANP le général Saïd Chengriha vient de procéder officiellement à la nomination du général à la retraite Nourredine Mekri alias Mahfoudh à la tête de la stratégique Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure. D’après es sources bien informées auprès du ministère de la Défense algérien, la passation des consignes doit se faire le mardi 19 janvier. Le général Nourredine Mekri est l’ancien directeur, jusqu’en 2015, des relations extérieures et de la coopération (DREC) au ministère de La Défense algérien.

Il s’agit d’une énième nomination transitoire vu l’âge et la santé du général nommé. En outre, cela prouve s’il en est besoin le retour en force des hommes du général Mohamed Taoufik qui fait tout aujourd’hui pour remettre en selle sa propre écurie, mise en difficulté par feu le général Ahmed Gaid-Salah.

Pour ce qui est du général Mohamed Bouzit, il s’agit d’une fin de carrière cahoteuse. Celui dont on disait le plus grand bien dans les cercles du renseignement algérien a payé cash les déconvenues diplomatiques de son pays autant sur le dossier du Sahara occidental que de celui de la Libye. Deux fronts où le régime algériens a battu en retraite face au volontarisme diplomatique de son rival et voisin, le royaume du Maroc.