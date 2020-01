Exclusif. Le Marocain Rachid Berbale nouveau DG de la Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE)

Le Marocain Rachid Berbale a été choisi par le Maroc pour occuper le poste de directeur général de la Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE), une banque créée à l’initiative des pays du Maghreb. Rachid Berbale va succéder au Tunisien Noureddine Zekri dont le mandat (quatre ans) arrive à échéance en ce mois de janvier 2020.

Selon nos sources, Rachid Berbale, qui occupe le poste de DGA de la Banque centrale populaire (BCP), a été choisi par Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Economie et des finances, lui-même, par ailleurs, ancien patron de la BCP.

La BMICE a été créée dans le but de renforcer l’intégration des cinq pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA): Libye, Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie. Elle ambitionne de jouer sur le potentiel et les opportunités induites par l’intégration économique maghrébine pour faire profiter les pays de la région de leviers alternatifs de croissance économique.