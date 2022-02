Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune ne sera pas présent lors du Sommet Union européenne‑Union africaine qui se tiendra le 17-18 février 2022 à Bruxelles. Ramtane Lamamra, le chef de la diplomatie algérienne, se chargera de représenter l’Algérie lors de ce sommet parce que Tebboune cultive depuis plusieurs semaines un seul rêve : rencontrer Poutine à Moscou. En effet, Abdelmadjid Tebboune travaille depuis des semaines sur le projet d’une visite d’Etat en Russie. Ses conseillers et les diplomates algériens les plus proches des circuits russes tentent coûte que coûte d’organiser cette visite dans les plus brefs délais pour permettre à Tebboune d’être reçu par Vladmidir Poutine, l’un des hommes les plus puissants de la planète.

Cette rencontre revêt une importance stratégique pour Tebboune en quête d’un dimension internationale qui lui fait tellement encore défaut. En rencontrant l’homme fort de la puissante Russie, Tebboune veut s’imposer comme le président africain et arabe les plus proches de Moscou, la puissance qui élargit en ce moment sa zone d’influence en Afrique du Nord et en Afrique Sub-saharienne.

D’autre part, depuis l’alliance entre Rabat et Tel-Aviv en 2020, Alger travaille énormément sur le renforcement de son axe avec Moscou dans l’espoir d’obtenir l’appui de Poutine et sa protection contre l’interventionnisme Israélien au Maghreb. Mais, pour l’heure, cette visite demeure un projet qui n’a pas été encore validé par Poutine. Moscou n’a pas encore donné son feu vert pour recevoir officiellement Tebboune. L’agenda chargé et l’actualité internationale très houleuse autour de la Russie notamment depuis l’éclatement de la crise ukrainienne a empêché la concrétisation du rêve de Tebboune. En attendant, le président algérien pense à visiter d’autres pays arabes après l’Egypte le 24-25 janvier dernier. La prochain étape devrait être le Qatar au cours de ce mois de février.