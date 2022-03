Exclusif. Les travaux du câble maritime EllaLink au Maroc bloqués jusqu’en juin

Les travaux du câble maritime EllaLink sont bloqués au Maroc depuis fin février, apprend Maghreb-Intelligence de sources informées. Selon les explications qui nous ont été fournies, cet arrêt intervient à cause des mauvaises conditions climatiques au large de la ville de Casablanca.

Ce câble relie directement le Brésil et le Portugal et connecte São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza à Lisbonne, Madrid, Marseille et Casablanca. Selon les prévisions, il est capable de supporter un trafic de plus de 100 Tbps sur quatre paires de fibres directes entre le Brésil et le Portugal. Le réseau dispose également de connexions de 30 Tbps entre le Portugal et Madère, et une autre route supplémentaire de 40 Tbps entre le Portugal et le Maroc.

En principe, et après l’achèvement de la première phase, les plans d’expansion d’EllaLink devront concerner le Cap-Vert, la Mauritanie, la Guyane et les îles Canaries. Ce programme de souveraineté numérique est piloté par l’ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff.