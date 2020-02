Au moment où les relations franco-algériennes sont fragiles et traversent une inquiétante zone de turbulence, d’étranges lobbyistes s’invitent sur la table des deux pays et tentent de profiter de ces tensions pour fructifier leurs affaires. Il en est ainsi d’un certain Albert Ferhat, un franco-libanais, qui prétend être un journaliste et auteur entretenant des relations très privilégiées avec des hauts gradés des services algériens et du pouvoir algérien. A Paris, Albert Ferhat multiplie les diners, les déjeuners, les rencontres conviviales avec des hommes d’affaires, des entrepreneurs, des acteurs de la société civile musulmane ou maghrébine en France pour leur parler de sa nouvelle « mission » : « abattre les opposants qui ternissent l’image du pouvoir algérien en France ».

Albert Ferhat prétend dans ses échanges développer une proximité troublante avec le général Abdelaziz Medjahed, le nouveau conseiller chargé des questions sécuritaires au niveau du Palais présidentiel d’El-Mouradia. Le journaliste franco-libanais, qui ne travaille pour aucun média international sérieux, prétend même qu’il bénéficie de tout l’appui des « services » algériens dans sa mission pour collecter des informations et dénoncer le réseau des opposants algériens à Paris.

Les « missions » d’Albert Ferhat font beaucoup jaser et une polémique commence à enfler d’autant plus qu’après avoir un blog sur Mediapart pour lancer des Fake News, Albert Ferhat a été désavoué à la suite de la suppression de certains de ses articles haineux et totalement mensongers par la rédaction de Mediapart qui a reçu plusieurs plaintes concernant cet auteur controversé. Mais à Alger, Albert Ferhat fait croire à ces interlocuteurs qu’il connait personnellement les responsables et journalistes de Mediapart ! Plus c’est gros, plus ça passe. A Alger, une enquête a été officiellement ouverte pour établir la vérité sur les rapports entretenus entre ce lobbyiste et certaines chapelles politiques. Des surprises sont en vue.