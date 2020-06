Exclusif. Maroc: des aides directes aux classes démunies sur plusieurs autres mois

Les autorités marocaines sont en train d’étudier la manière de proroger l’octroi d’aides directes aux classes démunies (travaillant dans l’informel ou sans emploi) pour plusieurs autres mois, apprend Maghreb Intelligence de sources informées.

Il s’agit, selon nos sources de permettre à ces couches sociales de supporter le coût de la vie en temps de crise après avoir bénéficié de ces mêmes aides (800 dirhams, 1.000 et 1.200 selon la taille des ménages) entre les mois d’avril et juin. «Cette période de crise coïncide avec les vacances, la fête du Sacrifice puis la rentrée scolaire et il s’agit de soulager les finances des ménages démunis», précisent nos sources.

cependant, il restera au gouvernement marocain de résoudre une autre grande équation: les revendications des syndicats qui veulent que l’indemnité-chômage couvre les trois prochains mois. «Le gouvernement va faire une évaluation des secteurs d’activité et procéder au cas par cas», répondent nos sources qui affirment que le coût de cette indemnité-chômage sera très lourd à supporter par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).