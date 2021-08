Exclusif. Maroc-Israël: les compagnies RAM et Air Arabia desserviront Tel-Aviv début octobre 2021

Les compagnies aériennes du Maroc, Royal Air Maroc (RAM) et Air Arabia, vont lancer des vols directs entre le Royaume et l’Etat hébreu et ce début octobre prochain, apprend Maghreb Intelligence de sources professionnelles.

Dans un premier temps, assurent nos sources, ces vols directs, seront assurés entre Casablanca et Marrakech et Tel-Aviv à raison d’une seule fréquence hebdomadaire pour chaque compagnie. Les fréquences seront augmentées au fur et à mesure, selon la demande, mais les professionnels se disent optimistes quant à l’avenir de ces vols directs.

Deux compagnies aériennes israéliennes ont déjà lancé des vols directs entre Tel-Aviv et Marrakech, le 25 juillet dernier. Il s’agit des compagnies El Al et Israir alors qu’une troisième compagnie, à savoir Arkia, va leur emboîter le pas au début de ce mois d’août.

À terme, les vols directs entre les deux pays vont concerner Marrakech, mais aussi Casablanca, voire Essaouira.