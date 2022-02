Exclusif. Rénovation du Be Live Saidia par Madaef : les travaux de la commission annulés et l’appel d’offres relancé depuis le 27 janvier

L’appel d’offre en lot unique des travaux de rénovation et d’équipement de l’hôtel Be Live Saidia (dossier complet téléchargeable sur le site officiel des achats de la CDG) lancé par Madaef, pôle touristique de la CDG, a été relancé le 27 janvier 2022. La remise des offres et l’ouverture des plis, quant à elles, ont été programmées en séance publique pour le lundi 7 février courant.

D’après des sources bien informées, l’appel d’offres a été relancé après l’annulation des travaux de la commission et du déclenchement d’une mission d’audit interne pour vice de procédure décidée par la direction de Madaef. Cela fait suite au non-respect des procédures d’analyse de l’appel d’offres soulevé par un membre de la dite-commission, toujours présidée par le directeur délégué, Omar Lemrini contrairement à ce qui avait circulé précédemment sur les réseaux sociaux.

Notre source affirme que les appels d’offres de Madaef se passent dans un climat de transparence totale. L’institution qui dépend de la CDG et qui est dirigée par Mamoun Lahlimi adopte les process de bonne gouvernance en la matière. Un choix conforté par Abdellatif Zeghnoun, président général de la CDG.