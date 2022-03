Exclusif. Royal Air Maroc va augmenter ses dessertes Casablanca-Moscou

Les guerres ne font apparemment pas que des malheureux. Elles arrangent aussi les affaires de beaucoup de monde. Et l’actuelle opération militaire russe en Ukraine ne déroge pas à la règle.

Selon les sources de Maghreb-Intelligence, le Maroc va devenir l’une des principales destinations pour les russes, le Royaume n’ayant pas pris de mesures de rétorsion contre la Russie comme interdire son espace aérien à ses avions ou interdire le séjour de ses ressortissants. Dans ce sens, apprend-on auprès des mêmes sources, des équipages de la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) ont présenté, cette semaine, des demandes de visa au consulat général russe à Casablanca.

L’objectif, explique une source diplomatique, est de lancer dans les meilleurs délais un troisième vol hebdomadaire entre Casablanca et Moscou au lieu de deux actuellement. »Ces fréquences pourraient augmenter dans un avenir proche et éventuellement assurer des liaisons avec Agadir et Essaouira », assurent nos sources.

D’autres compagnies aériennes russes pourraient également être mises à contribution comme Aeroflot et S7 Airlines. Les ressortissants russes sont exonérés de visa pour entrer au Maroc et y séjourner.