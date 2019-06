Exclusif. Thierry Rémy Adrien, le businessman français qui intrigue les services algériens 

Maghreb-Intelligence avait révélé récemment que l’homme d’affaires français Thierry Rémy Adrien alimentait une vive polémique en Algérie en raison de son passé très controversé en Afrique et de ses pratiques peu orthodoxes. Ce ressortissant français a finalement fini par attirer les doutes des services de sécurité algériens, a-t-on appris de plusieurs sources sûres à Alger.

A la suite à ses aller et retour incessants en Algérie, les services de sécurité algériens ont enclenché de profondes investigations au cours desquelles ils ont découvert que le Barbançon Thierry Rémy Adrien est en possession de 5 passeports français avec des numéros différents. En plus, il est rentré plusieurs fois en Algérie avec à chaque fois un passeport différent. Après avoir été accusé par plusieurs citoyens algériens d’escroquerie, ce businessman français a fait l’objet de plusieurs correspondances et courriers qui ont atterri à l’ambassade d’Algérie au Congo et en France. En dépit de toutes ces informations compromettantes, cet homme d’affaires français a obtenu facilement des visas algériens. Ce qui démontre que personnalités bien placées au sein du gouvernement algérien assurent ses arrières. Les services algériens ignorent-ils cette réalité ?