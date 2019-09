Exclusif. Une cousine de Mohammed VI se lance dans la restauration bio

Lalla Noufissa El-Yacoubi, fille de la défunte Lalla Aïcha (fille de Mohammed V et sœur de Hassan II), continue de diversifier ses activités et investissements. Après l’hôtellerie, elle s’est lancée récemment dans la restauration bio. Selon nos sources, la princesse va ouvrir un restaurant bio dans le quartier huppé de l’Agdal à Rabat, capitale du royaume.Ledit restaurant est détenu à 100% par la société (nouvellement créée) Bio Fodd and Lodging et dont l’intégralité des actions appartiennent à Lalla Noufissa El-Yacoubi qui va en assurer la gérance.

Lalla Noufissa El-Yacoubi est connue au Maroc pour ses investissements dans l’hôtellerie et le tourisme. C’est à elle qu’on doit le Dakhla Attitude qui accueille des célébrités du monde entier, mais aussi des membres de la famille royale marocaine.