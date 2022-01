Il est considéré parmi les clubs les plus anciens du Maroc. L’Olympique Club de Khouribga (OCK), fondé en 1923, et qui a déjà remporté un championnat national, deux coupes du trône et une coupe arabe des vainqueurs n’en finit pas de manger son pain noir à cause d’une gestion approximative. Le club qui a toujours été la vitrine sportive de l’Office chérifienne des phosphates, actuel OCP, ambitionne de revenir sous les feux des projecteurs.

C’est également l’ambition du journaliste et communicant Youssef Jajili, candidat à la présidence de l’OCK et porteur d’un projet sportif intégré visant à rehausser le club aussi bien sur le plan technique que celui des infrastructures, et cela en prévision du centenaire du club qui sera fêté en 2023.

Dans cette perspective, plusieurs observateurs sportifs voient en l’ancien directeur du 360.ma l’homme approprié pour renouer les liens avec l’OCP, soutien financier indéfectible du club, et qui a pris ces dernières années ses distances avec une gestion sportive chaotique qui a impacté le parcours de l’OCK et a mis un frein à ses ambitions. Selon ses proches, Youssef Jajili se sent investi d’une « mission de sauvetage » pour son club de cœur. Une manière également de se mettre au service de Khouribga, sa ville natale.