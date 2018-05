Forcing pour l’ouverture d’une liaison aérienne directe Alger-Tanger

L’hebdomadaire économique casablancais Challenge évoque dans sa dernière édition l’éventualité de l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Alger et Tanger. Ce ne sont pas moins d’une quinzaine d’agences de voyages algériennes qui ont fait dernièrement le voyage dans le Nord du Maroc afin d’y visiter les installations touristiques et de repérer les circuits probables, notamment à Chefchaouen et à Tamouda Bay qui jouissent d’une très bonne réputation en Algérie. Selon l’hebdomadaire Challenge, les voyagistes algériens auraient fortement souhaité l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre la capitale Alger et la ville de Tanger. Leur demande aurait du sens en raison des performances enregistrées par la compagnie Royal Air Maroc lors de l’exercice 2017, puisque la Ram a transporté l’année écoulée 114 000 passagers depuis l’Algérie dont 12 000 sur Marrakech et Agadir. Une hausse prometteuse de 35 % par rapport à 2016.