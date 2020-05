Gestion du Covid-19. Comment le gouvernement algérien a lourdement failli dans le dépistage de ses citoyens

En comparaison avec la Tunisie ou le Maroc, la gestion de crise sanitaire due au coronavirus est un véritable fiasco en Algérie. Alors que ses voisins commencent à progressivement déconfiner, le gouvernement algérien ne sait pas quelle position adoptée. Certaines wilayas vont être confinées jusqu’ai 13 juin, le port obligatoire du masque a été décidé tardivement, alors que la politique de dépistage demeure une énigme totale.

« L’Algérie, qui compte plus de 44 millions d’habitants, n’a effectué en 3 mois que 30 000 tests jusque-là, très loin du Maroc qui en a fait plus de 208 000 tests et de la Tunisie qui a dépassé les 55 000 tests. Une politique de dépistage que ne nous permet pas de savoir à quel point le pays est touché par Covid-19 », avoue un médecin qui travaille à l’Institut Pasteur en Algérie.

En effet, depuis le début de la pandémie les autorités sanitaires algériennes n’ont réalisé qu’une moyenne de 333 tests quotidien, alors que la Tunisie a pratiquement réalisé le double avec une moyenne de 611 tests par jour, quand le Maroc en effectué une moyenne de 2311 dépistages. Selon des sources sanitaires algériennes, l’absence de vision chez le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a lourdement pénalisé la réaction algérienne face au virus. « Nous avons constaté beaucoup de problèmes techniques au niveau des tests et des machines utilisées. Aux demandes récurrentes de renforcement des effectifs et d’achats de tests et de réactifs, les pouvoirs publics ont opposé un silence gêné », explique notre source.

Il y a 3 semaines, l’Algérie avait annoncé la fabrication par une usine installée à Alger de 200 000 tests par semaine pouvant détecter les porteurs de virus sans symptômes et livrer leurs résultats en 15 minutes. Valeur aujourd’hui, aucune production locale de tests Covid-19 n’a été prouvée. D’ailleurs, c’est ce problème de retard dans le dépistage qui fait que l’Algérie enregistre avec l’Egypte un des plus haut taux de létalité. Le pays enregistre 653 décès pour 9394 cas déclarés.