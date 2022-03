Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine remercie le Maroc

Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses remerciements au Maroc pour la position de Rabat depuis le déclenchement du conflit en Ukraine et surtout après l’absence du Maroc lors du vote à l’ONU d’une résolution sur la situation en date du 2 mars dernier.

Selon des sources de Maghreb-Intelligence, le président russe a transmis ce message de remerciement aux autorités marocaines par les canaux diplomatiques. Un message qui n’a pas été officialisé, ni par Moscou, ni par Rabat.

L’assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 2 mars, une résolution sur la situation entre l’Ukraine et la fédération de Russie. Le Royaume du Maroc a décidé de ne pas participer au vote de cette résolution.

« La non-participation du Maroc ne saurait faire l’objet d’aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la fédération de Russie et l’Ukraine, telle que réaffirmée dans le communiqué du ministère des AE, en date du 26 février 2022. En effet, le Royaume du Maroc continue de suivre avec inquiétude et préoccupation l’évolution de la situation entre l’Ukraine et la Fédération de Russie », avait expliqué la diplomatie marocaine.

« Il regrette l’escalade militaire qui a fait, malheureusement, à ce jour, des centaines de morts et des milliers de blessés et qui a causé des souffrances humaines des deux côtés, d’autant que cette situation impacte l’ensemble des populations et des Etats de la région et au-delà », ajoute la même source.

La même position du Maroc a été adoptée par dix autres pays.