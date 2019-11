Insolite. Les autorités marocaines mesurent le niveau de satisfaction par rapport aux services dans les mosquées

Au Maroc, les autorités mesurent le niveau de satisfaction, chez les fidèles, par rapport à la qualité des services dans les mosquées. Mercredi 20 novembre, Ahmed Taoufiq, ministre des Habous et des affaires islamiques, a révélé que son département avait consacré toute une étude à ce sujet. Il en ressort que niveau de satisfaction général de la qualité des services dans les mosquées s’élève à 60%.

Mais ce taux varie selon les différents services: 92% quant aux préposés religieux (imams, muezzins…), 80% au sujet de l’hygiène et 70% en ce qui concerne les locaux réservés aux ablutions. Les résultats de cette enquête ont été révélées à l’occasion de la journée nationale des mosquées.

Le Maroc compte des dizaines de milliers de lieux de culte musulmans. Une ville comme Oujda (et sa région) en compte plus de 400 et occupe ainsi la deuxième place mondiale après Istanbul.