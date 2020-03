Israël se félicite d’une nouvelle percée au Maroc

Les israéliens ne ratent aucune occasion pour tenter de se rapprocher du Maroc et ils ne le cachent pas. Ce vendredi 6 mars, une bonne partie de la presse de l’Etat hébreu se félicitait de la présence, les 4 et 5 du même mois, d’un haut responsable à Marrakech où il a participé à la réunion du groupe de travail du Processus de Varsovie, un groupe de travail dédié au terrorisme et qui a rassemblé près de 60 délégations internationales.

Le processus de Varsovie a été lancé par les États-Unis et la Pologne en février 2019. Cependant, écrit la presse de l’Etat hébreu, le nom et la qualité du représentant d’Israël à cette réunion de Marrakech n’ont pas été divulgués par «mesure de sécurité».