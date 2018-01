Jbel Irhoud, berceau de l’humanité, classé patrimoine historique

Le site archéologique Jbel Iroud, qui abrite les plus vieux Homo sapiens, vient d’être classé patrimoine historique sur décision du ministre de la Culture et de la Communication. Cette décision intervient à la demande de l’Association des lauréats de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine du Maroc.

Les travaux de recherches, qui avaient repris sur ce site à 60 km de Safi, ont permis la découverte de fossiles d’Homo sapiens vieux de 300.000 ans, ce qui fait de ce site, sauf une nouvelle découverte, le berceau de l’humanité.