Justice. 30 ans de prison pour un prêtre pédophile américain extradé par le Maroc

Les Américains n’y vont pas de main morte quand il s’agit de réprimer les actes pédophiles et surtout quand les coupables sont issus des rangs de l’église. Arthur Perrault, prêtre de l’église catholique romaine, a été condamné à 30 ans de prison ferme pour avoir abusé d’un mineur au début des années 1990, soit il y a plusieurs décades. Arthur Perrault est également un colonel de l’armée de l’air américaine et il était rattaché, en tant qu’homme d’église, dans une base de New Mexico.

Quand les faits ont été établis, il a décidé de fuir les Etats-Unis au Maroc. Et à la demande des autorités US, Rabat a accepté de l’extrader pour être jugé dans son pays. Arthur Perrault est âgé de 81 ans.