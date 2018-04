La Clinique suisse La Prairie dément toute convention avec le ministère algérien de la Défense et la Sonatrach

Suite à un article de Maghreb Intelligence du 27 Mars 2018 Clarens-Montreux (Suisse), le 09 Avril 2018 – La Clinique la Prairie (CLP), dément catégoriquement les allégations publiées dans Maghreb Intelligence.com du 27 Mars 2018, selon lesquelles la Clinique La Prairie aurait conclu une convention avec le ministère algérien de la Défense et Samco, la filiale de Sonatrach basée à Lugano (Suisse). Un travail de vérifications et d’analyses aurait dû être effectué par la rédaction de Maghreb Intelligence ce qui n’a visiblement pas été fait. La Clinique La Prairie nie donc par cette présente toute participation à un quelconque accord et se réserve la possibilité d’apporter des suites judiciaires eu égard à son caractère préjudiciable.