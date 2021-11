La famille de Mustapha Mansouri, ambassadeur du Maroc à Riyad, en deuil

Triste week-end pour la famille de Mustapha Mansouri, ancien président du Parlement et ex-patron du Rassemblement national des indépendants (RNI, au pouvoir). L’ambassadeur du Maroc à Riyad a perdu une de ses sœurs des causes d’une longue maladie. Elle a été inhumée, samedi dernier, à El Aroui, le fief des Mansouri dans le Rif.

Mustapha Mansouri n’a pas pu faire le déplacement d’Arabie Saoudite pour assister à l’enterrement de sa soeur. Mais son frère le général Mimoun Mansouri, ancien patron de la Garde royale, a pu se déplacer à El Aroui.

Mustapha Mansouri a reçu les condoléances des dirigeants et des militants RNI, y compris au Parlement où le groupe du parti a lu la Fatiha pour le repos de l’âme de la défunte.

L’ancien ministre à plusieurs reprises et pour divers départements, a été évincé en janvier 2010 de la tête du RNI au profit de Salaheddine Mezouar. En 2018, il a été nommé ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, un poste aussi prestigieux que sensible et important au vu des de la nature des relations entre les deux monarchies.