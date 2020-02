L’armée marocaine passe une nouvelle commande viandes congelées pour 21 millions de dollars

L’armée marocaine (Forces armées royales) a lancé un nouveau marché pour l’achat, au profit de ses troupes basées au Sud du pays, de viandes congelées: bovine, ovine et caméline. Ce nouveau marché est estimé à quelque 21 millions de dollars US (210 millions de dirhams) et sera attribué début mars prochain.

Rappelons que les FAR avaient passé commande, en milieu de janvier dernier, pour l’acquisition de trois lots de viandes congelées pour un montant global de 32 millions de dollars US, soit 324 millions de dirhams.