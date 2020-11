Le Covid-19 s’invite au cabinet du ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader

Branle-bas de combat au cabinet du ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader. Le ministre socialiste a du annuler tous ses rendez-vous de cette journée du jeudi 19 novembre après qu’il a été établi que deux de ses secrétaires ont été déclarées positives au Covid-19 à la suite de tests PCR.

Mohamed Benabdelkader et ses autres proches collaborateurs vont ainsi devoir subir de nouveaux tests et attendre les résultats avant de pouvoir, ou non, reprendre une vie normale.

Rappelons que plusieurs membres du gouvernement et de responsables politiques marocains avaient choppé le virus: les ministres islamistes Abdelkader Amara et Aziz Rabbah ainsi que plusieurs parlementaires et dirigeants élus au niveau des régions.