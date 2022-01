Le général Khalid Nezzar lance une nouvelle télévision satellite depuis l’Espagne

L’information a été donnée il y a quelques jours par le site d’information marocain Barlamane.com. Lotfi Nezzar, fils désargenté, du général-major Khalid Nezzar a entrepris les démarches juridiques pour lancer une nouvelle télévision algérienne offshore. Vivant en Espagne depuis de longues années, Lotfi Nezzar qui pilote le site « Algérie patriotique » spécialisé dans la propagande anti marocaine, semble avoir bénéficié d’un financement inespéré pour mener à bien sa mission.

Selon des sources de Maghreb-intelligence, la nouvelle télévision aurait pour siège la ville de Tolède (74 kilomètres de Madrid) et aura pour objectif principal de s’en prendre au Maroc en ouvrant son antenne aux cadres du Polisario. La chaîne devrait également s’en prendre aux opposants algériens, notamment Rachad, le MK et le RCD.

Deux profils ont été contactés pour diriger cette chaîne. Il s’agit de Said Bensdira, bloggeur algérien établi à Londres et porte-voix du général Khalid Nezzar qui l’entretient depuis des années et d’un journaliste algérien établi dans les pays du Golfe et qui a travaillé pour une célèbre télévision d’information en continue.