Le gouvernement algérien camoufle les vrais chiffres de décès et de contaminations du Covid-19

Pour les observateurs internationaux, les chiffres révélés par le site Mondafrique sur les décès dus au Covid-19 en Algérie ne sont pas une surprise. A plusieurs reprises, des médis mais également des spécialistes internationaux avaient attiré l’attention sur « l’anormalité » des chiffres officiels publiés par les autorités algériennes. Celles-ci auraient le long du mois d’août escamoté les vrais chiffres des contaminations et des décès causés par le Covid-19. Les autorités sanitaires algériennes, sous la pression de la présidence de la république et des militaires, ont, d’après le site Mondafrique trafiqué les vrais chiffres du mois d’août.

Dans un document interne du gouvernement algérien consulté par le site français, le nombre de décès causés par le coronavirus s’est fortement accru pendant le mois d’août. Ainsi, le nombre de décès cumulés jusqu’au 25 août auraient atteints 6858 cas contre 1456 annoncé officiellement. Alors que les autorités algériennes se contentaient de déclarer entre 7 et 11 décès du coronavirus entre le 22 et 25 août, les chiffres officieux mais néanmoins réels font état de 37 morts le 22 août, de 71 morts le 24 août et de 44 morts le 25 août.

Pour ce qui est du nombre de contaminations, le site Algérie Part avait signalé il y a quelques jours quelques chiffres quotidiens du ministère de la Santé concernant l’épidémie du coronavirus COVID-19 sont officiellement infondés. Selon le document en possession de Mondafrique, à la date du 25 août, l’Algérie comptait un peu plus de 72 mille cas confirmés au lieu des 42 228 annoncés officiellement.