Le gouvernement va-t-il laisser la RAM couler à cause du coronavirus ?

Le management et les personnels de la Royal Air Maroc sont très inquiets quant aux répercussions de l’épidémie du coronavirus sur l’activité, voire la survie du transporteur aérien national. Depuis le début de l’épidémie, la compagnie a du annuler les vols vers plusieurs destinations avec le coût que cela implique. C’était d’abord la Chine dès la fin du mois de janvier, puis l’Italie le 9 mars, pays de et vers lequel la RAM assurait un total de 54 vols hebdomadaires reliant Casablanca à cinq villes italiennes.

Mais, d’après des sources informées, les annulations qui ont le plus affecté la RAM ont été celles qui ont porté sur la diminution des fréquences vers et de l’Arabie Saoudite, pays qui mis entre parenthèses, jusqu’à nouvel ordre, la Omar ou le petit pèlerinage. Le management de la RAM attendait un geste rassurant de la part du gouvernement comme l’ont fait d’autres gouvernements dans le monde qui ont volé au secours de leurs compagnies aériennes respectives. Mais en vain. Comme sur d’autres dossiers, le gouvernement dirigé par les islamistes préfère voir ailleurs et n’a pas pris la moindre initiative, ne serait-ce qu’une réunion pour s’enquérir de la situation.

A ce jour, la RAM n’a pas encore arrêté une estimation des pertes et du manque à gagner à cause du coronavirus, mais nos sources affirment que la facture est déjà très salée.