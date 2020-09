Le Grand Théâtre de Casablanca prépare son système de gestion d’accès et de billetterie

Toujours mystérieusement fermé, le Grand Théâtre de Casablanca, un imposant joyau architectural, prépare son système de gestion d’accès et de billetterie. La Société de développement local (SDL) Casa Aménagement vient de lancer un appel d’offre pour la fourniture, l’installation et la mise en oeuvre d’un système de gestion d’accès et de billetterie. Ce marché est estimé à près de 4 millions de dirhams, selon les sources de Maghreb Intelligence.

Attendue depuis plusieurs mois, l’ouverture du Grand Théâtre de Casablanca a encore été retardée à cause de la pandémie du Covid-19. Mais il n’y a pas que cela, affirment nos sources. «C’est bien de doter la plus grande ville du Royaume d’un tel théâtre, mais il y a d’autres aspects qui doivent être réglés et clarifiés», expliquent nos sources.

Dans les milieux des arts et de l’événementiel, on se pose des questions sur la partie qui va gérer ce théâtre, la partie qui va se charger de la programmation et d’autres aspects concernant le volet finances.

Car, dépenser des centaines de millions de dirhams pour un édifice qui pourrait s’avérer nos rentable n’aura aucun sens.