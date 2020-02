Le journaliste Omar Dahbi pressenti pour un poste de haut responsable

Le journaliste, essayiste et analyste, Omar Dahbi sera appelé prochainement à assumer de hautes fonctions, apprend Maghreb Intelligence de sources sûres. Selon nos sources, ces nouvelles fonctions auraient un lien avec l’environnement dans lequel a évolué Omar Dahbi pendant plusieurs années, soit le journalisme et les médias.

Jeune, professionnel confirmé et polyglotte, Omar Dahbi a commencé sa carrière de journaliste en Espagne avant de fourbir ses armes dans plusieurs supports marocains, Aujourd’hui Le Maroc en premier lieu.

Par la suite, son talent et son expérience lui ont valu de voler au plus haut en devenant directeur des rédactions du groupe Maroc-Soir, puis Directeur de l’information de Médi1 TV.

Omar Dahbi, attaché aux constantes de son pays sans excès, est connu aussi pour ses analyses portant sur les relations maroco-espagnoles, sur le Sahara, les mouvements extrémistes et radicaux et sur l’évolution de l’institution monarchique. Il s’est frotté aussi à l’événementiel en organisant, avec brio, de grandes rencontres et meetings de portée internationale au Maroc.