Le lobbyiste marocain Omar Alaoui dément avoir favorisé l’installation de la société chinoise Hytera au Nigéria

C’est par le biais de ses Avocats conseils, Maître Robin Binsard et Maître Guillaume Martine, que le lobbyiste marocain installé à Paris Omar Alaoui a tenu à répondre aux « informations » parues dans le site Intelligence Online. Dans un article publié par ce site, Omar Alaoui est accusé, à tort estime-t-il, d’avoir favorisé l’installation au Nigeria de la société chinoise Hytera, spécialisé dans le matériel sécurisé et les plateformes de surveillance. Sur son compte Twitter, le lobbyiste marocain qualifie ces « allégations d’abracadabrantesques » . Voici le texte rendu public par le cabinet parisien Binsard Martine Associés, réputé pour les affaires pénales africaines, et qui dispose par ailleurs d’un bureau à Casablanca :

« Intelligence Online a relayé des propos erronés au sujet de M. Omar Alaoui. En effet, M. Alaoui n’a en réalité aucun lien avec la société Hytera, pas plus qu’avec M. Aziz Erroussafi qu’il ne connaît pas, et n’a aucune activité dans le domaine de la vente de matériel de renseignement, ni au Nigéria, ni ailleurs. M. Omar Alaoui, ainsi que le cabinet ESL & Network au sein duquel il est associé, contestent vivement les allégations contenues dans cet article, et déplorent la diffusion de rumeurs inexactes, qui portent une atteinte injustifiée à leur honneur et à leur considération. M. Omar Alaoui exercera toutes les voies de droit nécessaire à l’encontre de tout autre média qui envisagerait la diffusion de tels propos diffamatoires. »