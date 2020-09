Le ministre de la Justice, Mohammed Benabdelkader, prépare un doctorat ès-communication

Ceux qui le connaissent de près, mais ceux aussi qui l’ont connu en tant que ministre savent que Mohammed Benabdelkader, le ministre de la Justice marocain, a un grand déficit en communication.

Licencié en philosophie et titulaire d’un master en médias et communication, le dirigeant socialiste vise plus haut. Selon les sources de Maghreb-Intelligence, Benabdelkader est en train de préparer un doctorat en communication.

Connaisseur des rouages de l’Administration et du service publics, il a choisi comme sujet de recherche « Les enjeux et pratiques de communication dans la gouvernance des service publics: le cas de l’administration judiciaire ».

Mohammed Benabdelkader est le seul ministre issu de l’USFP, parti membre de la coalition gouvernementale que mènent les islamistes du PJD.