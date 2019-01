Le ministre des Affaires islamiques Ahmed Toufiq déteste l’Art Déco

La messe est dite et Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, a décidé la démolition de l’un des rares et derniers immeubles Art Déco de Meknès: l’Immeuble Bernard.

Selon des documents consultés par nos soins, Ahmed Toufiq a chargé son représentant (Nadir) dans la capitale ismaélienne de lancer un marché pour la démolition de cet immeuble dont une partie s’était effondrée en novembre 2013. Comprenant près d’une cinquantaine d’habitations et de commerces et ateliers, l’Immeuble Bernard, érigé en 1929, dispose d’une superficie couverte de 1.750 M2.

Quant au devenir de cette assiette foncière après démolition, c’est mystère et boule de gomme. Ce qui est sûr, c’est que c’est une très mauvaise nouvelle pour les Meknassis et tous les amoureux de l’Art Déco au Maroc et ailleurs.