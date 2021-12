Le ministre des Habbous marocain Ahmed Taoufiq fait la promotion du Coran en langue espagnole

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques va bientôt passer un marché pour l’impression de 25.000 exemplaires du Coran traduit en langue espagnole. Selon les informations obtenues par Maghreb-Intelligence, les 25.000 exemplaires du livre saint dans la langue de Cervantès vont coûter un peu plus que 2 millions de dirhams et ont été commandés par le biais de la Fondation Mohammed VI pour l’édition du saint Coran.

Crée en 2010 à l’initiative du roi Mohammed VI, et placée sous la tutelle du ministère des Affaires islamiques, cette institution est la seule habilitée à éditer le livre saint sous toutes les formes.

Les exemplaires du Coran traduit en Espagnol seront mis à la disposition des mosquées marocaines, selon les besoins, mais surtout à la disposition de mosquées dans pays hispanophones d’Afrique et d’Amérique Latine.

Au Maroc, l’impression du Coran représente une véritable industrie. Début octobre 2021, nous annoncions que le Royaume (https://www.maghreb-intelligence.com/exclusif-au-maroc-la-fondation-mohammed-vi-va-imprimer-500-000-exemplaires-du-coran/) avait décidé d’imprimer 500.000 exemplaires du Coran qui seront destinés aux mosquées marocaines et d’ailleurs, comme en Afrique subsaharienne.

Ce dernier marché devrait coûter près de 22 millions de dirhams.