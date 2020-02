Le PAM compterait près de 177.000 adhérents

Ils sont rares les partis politiques marocains à dévoiler le nombre exact de leurs militants encartés, soit de peur de révéler leur faiblesse d’encadrement, soit pour ne rien dire sur d’autres pratiques qui consistent à gonfler leurs meetings et rencontres. Le Parti Authenticité et modernité (PAM, opposition) vient de le faire, de manière «innocente» lors des préparatifs de son quatrième congrès national qui s’ouvre le vendredi 7 février à El Jadida et qui durera trois jours.

Dans ses documents officiels, le PAM affirme que 3.538 congressistes sont conviés pour ce conclave national et surtout que le nombre des congressistes a été choisi sur la base d’un représentant pour 50 adhérents. En fin de compte, cela nous donne quelque 177.000 militants encartés.

Rappelons que, lors des élections législatives de septembre 2016, le PAM avait remporté plus de 1.2 million de suffrages, soit plus de 20%, et 102 sièges à la première chambre du Parlement. Ce qui fait de lui la deuxième force politique du pays après le PJD (125 sièges).