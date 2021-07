Le quotidien allemand Der Tagesspiegel confirme que l’Iran arme et entraîne le front Polisario sur le territoire algérien

Dans un article publié par le quotidien berlinois Der Tagesspiegel, la menace iranienne est bien réelle, notamment en Afrique où les mollahs cherchent à étendre leur influence. Ainsi, d’après Stephan-Andreas Casdorff, auteur de l’article, Téhéran aurait livré des missiles sol-air au Polisario. L’Iran aurait mandaté le Hezbollah libanais afin d’entraîner les combattants du front Polisario dans des camps établis sur le territoire algérien.

Entre Rabat et Téhéran, les relations sont très tendues depuis des années. Les autorités marocaines accusent les Iraniens non seulement d’apporter une aide logistique au Polisario, mais également de vouloir propager le chiisme en Afrique et auprès des communautés maghrébines installées en Europe.

D’ailleurs, Der Tagesspiegel souligne que l’Iran continue de s’étendre en Afrique, avec l’aide notamment de son appendice libanais, le Hezbollah. Aujourd’hui, les cellules iraniennes sont particulièrement actives en République centrafricaine, au Cameroun, au Ghana, au Niger et en République démocratique du Congo où des groupes soutenus par l’Iran feraient campagne contre les pays occidentaux, mais également contre le sunnisme porté dans ces pays par le royaume du Maroc, l’Arabie Saoudite et la Turquie.