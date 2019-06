Le RNI d’Aziz Akhannouch recrute militants en Allemagne

Le Rassemblement national des indépendants (RNI), que préside Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, multiplie les opérations de charme auprès des Marocains de la diaspora. Dans ce sens, nos sources affirment qu’une délégation de ce parti se rend dimanche prochain, 23 juin, en Allemagne pour y superviser la création de la section RNI.

Des réunions sont prévues à Dusseldorf et à Francfort sous la présidence d’Anis Birou, ancien ministre et membre de la direction. Ces réunions seront couronnées par un congrès constitutif des la section du RNI en Allemagne. Aziz Akhannouch continue également sa pré-campagne électorale au Maroc avec, également ce week-end, une grande tournée dans le Souss et une série d’activités à Ouarzazate.