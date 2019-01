34 ans après la visite du Pape Jean-Paul II au Maroc où il a été reçu par le roi Hassan II, c’est au tour du pape François d’effectuer une visite apostolique dans le royaume. Jusqu’à aujourd’hui, peu d’informations ont filtré sur ce voyage qui se déroulera à Rabat et à Casablanca le 30 et 31 mars prochain.

Selon des sources bien informées, c’est Mohammed VI en personne qui veille sur les moindres détails de cette importante visite qui revêt une importance capitale pour les deux pays. Si le Pape François est le « commandant du monde chrétien », Mohammed VI quant à lui porte le titre de commandeur des croyants.

A ce propos, le Vatican a rendu public (image) le logo de la visite du Pape François au Maroc . Selon le site officiel du Vatican, le logo retenu est décliné en anglais et en arabe et où il est écrit que le Pape est un serviteur de l’espoir.

Quant aux couleurs, cela va du jaune et du blanc (couleurs du Saint-Siège) au vert et rouge, couleurs nationales du Maroc.Ce logo a été choisi à l’issue d’un concours et sur un total de 50 propositions.