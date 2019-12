Les aides alimentaires pour le Sahara occidental continuent de peser sur le budget général du Maroc

Les aides alimentaires destinées aux populations du Sahara occidental continuent de peser sur le budget général du Maroc. L’un des derniers marchés en date va concerner un grand lot d’huile de table qui sera distribué dans ces régions du royaume. Selon des documents consultés par nos soins, il s’agit d’un marché qui va coûter plus de 54 millions de dirhams.

Les aides alimentaires au Sahara occidental sont supervisées par l’Office de commercialisation et d’exportation (OCE) dont les entrepôts fournissent des commerçants agrées qui, à leur tour, les distribuent aux populations démunies et recensées par les autorités locales. Il faut rappeler aussi que, dans le cadre de ses actions humanitaires, l’armée royale (FAR) au Sahara procède régulièrement à des distributions de diverses denrées alimentaires et notamment à l’occasion de fêtes religieuses.