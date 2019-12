Les forces armées royales se débarrassent de leurs huiles usagées

Mais que fait l’armée royale (FAR) de ses huiles usagées? La réponse est simple. Elle les revend à des industriels pour d’autres usages et cela rapporte. Selon nos sources, les FAR vont céder, au tout début de janvier 2020, pas moins de 554.768 litres d’huiles entreposés dans divers dépôts militaires situés entre Ksar Sghir au Nord (abritant l’une des principales bases militaires maritimes du Maroc) et Dakhla dans le Sahara.

Pour ce qui est du prix, les FAR comptent tirer quelque 1.800 dirhams de chaque tonne de ses huiles usagées.