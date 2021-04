Les gouvernement marocain a-t-il censuré le magazine français Le Point ?

Le magazine français Le Point, daté du 22 avril 2021, n’a pas été distribué au Maroc. Selon plusieurs kiosquiers et terrassiers interrogés par Maghreb Intelligence, les autorités ont-ils censuré l’hebdomadaire hexagonal ?

Ceux des vendeurs de journaux qui l’avaient déjà reçu ont été appelés à ne pas l’exposer ou le vendre, nous expliquent plusieurs kiosquiers casablancais qui ont reçu des consignes verbales dans ce sens. Officiellement, les autorités marocaines compétentes n’ont a aucun moment évoqué une quelconque censure et jusque-là aucune explication n’a été avancée.

Maghreb Intelligence a pu avoir accès à cette dernière livraison et, en la parcourant, rien ne semble justifier une éventuelle censure. La couverture est dédiée à l’homme d’affaires Bernard Tapie et à ses déboires et aucun grand article n’est consacré au Maroc.

D’ailleurs, la seule fois où le Maroc est mentionné dans cette livraison est dans un article consacrée à Suez qui est tombée dans l’escarcelle de Veolia. Dans cet article, Le Point parle des administratrices de Suez dont Miriem Bensalah-Chaqroun, ancienne patronne de la puissante confédération patronale CGEM qui accompagnait, Es-qualité, le roi Mohammed VI dans ses déplacements en Afrique.